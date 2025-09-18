Torino, con l'ex Juve Israel l'eredità di Milinkovic non pesa più

TORINO - C’erano anche squadre brasiliane, arabe e messicane in estate sulle tracce di Franco Israel, ma il portiere non ha avuto dubbi nell’accettare la proposta del Torino. Ha scommesso sui granata perché aveva voglia di dimostrare le proprie qualità in uno dei principali campionati a livello mondiale, dopo un’esperienza in Portogallo, allo Sporting Lisbona, non propriamente esaltante. Ma la scommessa più grande l&rsqu