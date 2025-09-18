Tuttosport.com

Toro, al Fila arriva Gattuso: occhi per Casadei 

Colloqui con i giocatori del Torino a margine dell’allenamento. L’unico convocabile è il centrocampista
Ivana Crocifisso
1 min
Toro, al Fila arriva Gattuso: occhi per Casadei © Marco Canoniero
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

Era una delle tappe che a Rino Gattuso ancora mancava. Il ct della Nazionale italiana, che già prima dell’ultima sosta aveva cominciato il suo tour dei club, ieri mattina ha fatto visita al Torino. Al Filadelfia l’allenatore - accompagnato da uno dei suoi assistenti, Luigi Riccio, e dal segretario organizzativo del Club Italia Mauro Vladovich - è stato accolto dal tecnico Marco Baroni, dal dt Davide Vagnati, dal dire

