Asllani: "Avevo tante proposte, ma Toro scelta facile. Farò come Calhanoglu..."

TORINO - Kristjan Asllani è stato senza dubbio uno dei colpi più significativi dell'ultima sessione di calciomercato del Torino. Il centrocampista albanese, arrivato dall'Inter per ricoprire il ruolo di regista nello scacchiere di Marco Baroni, avrà il compito di dare ordine e ritmo alla manovra granata. In un'intervista al canale YouTube del club ha raccontato motivazioni, ricordi ed emozioni legati alla sua scelta. " All'inizio avevo timore a lasciare l'Inter perché cercavo un progetto tecnico come questo, che mi garantisse spazio e continuità. Ho ricevuto tante proposte e mi sono preso tempo per riflettere, anche se negli ultimi giorni di mercato il rischio era alto e sono state giornate stressanti. Alla fine, però, sono felice: sono andato esattamente dove volevo ". Decisivo, spiega, il pressing della società: "Il presidente Cairo, il direttore Vagnati e il mister Baroni hanno dimostrato di credere davvero in me. Ho percepito fiducia, ho visto la mia famiglia contenta e quindi è stato tutto perfetto, è stata una scelta facile. Ho trovato uno spogliatoio sano e di bravi ragazzi, tutti insieme possiamo toglierci delle belle soddisfazioni e mi hanno accolto benissimo: ho la caratteristica di calciare bene le punizioni, voglio segnare tre o quattro gol per aiutare la squadra".

Le esperienze con Empoli e Inter

E sulle esperienze passate: "Empoli è stata una tappa fondamentale e ho anche vinto il campionato Primavera, poi è arrivata la chiamata dell'Inter e per un tifoso nerazzurro come me era impossibile dire di no e giocare con quella maglia è stato incredibile: abbiamo vinto il ventesimo titolo, lo Scudetto della seconda stella, con la festa in pullman e l'abbraccio dei tifosi in Duomo... Una cosa indimenticabile, da tifoso e da giocatore. Sono cresciuto e adesso voglio essere con i giovani del Toro ciò che sono stati Calhanoglu e Barella con me, due esempi dentro e fuori dal campo".

L'Albania e la sfida con l'Italia

Il legame con l'Albania resta fortissimo: "Sono nato là, poi a due anni sono venuto in Italia dopo che mio padre era partito in gommone - ha raccontato Asllani -. Giocare per la nazionale è un orgoglio, i tifosi mi fanno sentire sempre affetto. Ho ancora i nonni là e appena posso li vado a trovare". Tra le emozioni più intense c'è stata la sfida con l'Italia: "L'aspettavo da tempo, ho affrontato compagni dell'Inter e amici di vecchia data. E' stato speciale anche perché tanti miei amici in Toscana seguivano la partita". Un pensiero anche a Calhanoglu, con cui ha condiviso due stagioni: "Sono stato la sua prima alternativa, crescere accanto a lui è stato fondamentale. Mi ha aiutato ogni giorno, dentro e fuori dal campo. Non solo lui: tutti mi hanno fatto crescere molto, oggi mi sento più maturo come calciatore e come uomo".