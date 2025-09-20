Torino, dopo Roma Baroni punta in alto: "Con Atalanta gara fondamentale. Zapata può aiutarci"

"La sfida di domani è importante e fondamentale, sfidiamo un avversario forte che da due anni gioca 50 partite all'anno. La nostra attenzione è rivolta a questa gara: l'Atalanta è in salute". Così Marco Baroni prepara la sfida con l'Atalanta dell'ex Toro Ivan Juric valida per la quarta giornata di campionato e in programma alle ore 15 di domenica 21 settembre al Grande Torino. I garanta si presentano all'appuntamento con 4 punti nonché reduci dalla trasferta vincente di Roma, decisa dalla rete di Giovanni Simeone. Il calendario prevede poi la gara interna con il Pisa che mette in palio l'accesso al terzo turno di Coppa Italia (25/09): a seguire, il Parma al Tardini. Queste le parole del tecnico: "Attacco a due? Cerchiamo un equilibrio di squadra, che viene prima di tutto e prima di qualsiasi aspetto personale. Stiamo lavorando sulla compattezza e sull'identità, quando ce l'avremo Simeone e Adams potranno giocare insieme. Siamo in assemblaggio, sono arrivati giocatori durante il mercato che non hanno molto minutaggio".

Baroni: "Nessuno in dubbio oltre Masina"

"Lavoriamo per trovare un'identità forte, in questa parte di campionato è importante trovare solidità ed equilibri. Nel precampionato ho provato alcune situazioni, poi saremo dentro un nostro sistema funzionale alle attitudini dei ragazzi. Non vedo problemi se in questo momento abbiamo optato per soluzioni in virtù della solidità e dell'equilibrio. Difesa a tre? Tameze ha fatto 28 partite, Dembele anche, non escludo una variante da questo punto di vista. Al di là del sistema, conta l'interpretazione della partita: a Roma lo abbiamo fatto bene, l'Atalanta gioca simile ed è importante l'atteggiamento, la ferocia agonistica. Non escludo una difesa a quattro. Con la Fiorentina abbiamo giocato 4-3-3 e abbiamo tenuto bene il campo, a Roma c'erano esigenze nella gestione dei trequartisti. Ora faremo un allenamento e farò le valutazioni. Casadei? Manca un percorso. Non ha giocato molto, ora sta trovando continuità. Mi ha sorpreso per dedizione e attenzione, per noi è fondamentale. Ha margini di miglioramento importanti, su quelli ci vogliamo lavorare. Se c'è qualche altro giocatore in dubbio? No, oltre Masina no. Poi ora c'è l'ultimo allenamento":

Baroni: "Zapata può darci una mano"

"Zapata? Lo porto in panchina perché può darci un contributo. Sta lavorando per ridurre il gap, occorre quello. La marcia contro Cairo? Ho parlato più volte dell'importanza dei tifosi, si gioca per loro. Io e il mio staff stiamo attenti alla crescita della squadra, è attraverso al miglioramento e con una proposta di gioco che arrivino ai risultati: così troviamo d'accordo tutti. Penso solo al lavoro. Che Atalanta mi aspetto? Sono abituati a giocare tante partite, hanno grande qualità e mi aspetto una squadra che stia bene. E' più facile che siano arrabbiati, stanno facendo un percorso in Champions e sono abituati. Aboukhlal? In questa squadra non ci sono giocatori più bravi a subentrare. Si sono alternati 20 giocatori, 16 sono partiti titolari: gli ultimi due quarti di gara sono i più importanti, Aboukhlal è in crescita e presto darà il suo contributo anche dal primo minuto. A Roma è entrato bene. Qual è l'infortunio di Masina? Ho detto alla società di fare comunicati medici. Ora è ancora nella parte fisioterapica, vediamo per la prossima settimana".