"Dopo Superga la tragedia peggiore": Toro, oltre cinquemila in corteo contro Cairo

Nelle ore precedenti alla delicata sfida contro l’ Atalanta , i tifosi del Torino sono tornati a far sentire con forza la loro voce contro il presidente Urbano Cairo . La protesta, annunciata già da giorni sui canali social dei gruppi organizzati , ha preso forma nella mattinata odierna nei pressi dello Stadio Filadelfia, cuore pulsante del tifo granata. I primi manifestanti si sono radunati intorno alle 10, ma nel giro di poche ore la folla è cresciuta rapidamente, superando le 5.000 persone attorno alle 12:30. In quel momento, il corteo ha cominciato a muoversi in direzione dello Stadio Olimpico Grande Torino, tra cori e striscioni all'indirizzo del presidente del Toro.

Il corteo dei tifosi granata

Tra cori, fischietti e bandiere, la manifestazione ha preso un tono fortemente simbolico e polemico, con uno striscione emblematico che recitava: “Dopo Superga la sciagura peggiore, vattene millantatore”. Un messaggio duro, che sintetizza il malcontento ormai radicato tra la tifoseria e il numero uno del club. Il corteo di protesta ha avuto un forte impatto visivo e sonoro. Migliaia di bandierine granata con la scritta "Cairo vattene" hanno sventolato lungo le strade del quartiere, mentre i fischietti, suonati all’unisono dai manifestanti, hanno accompagnato la marcia in un clima di rabbia e determinazione. La scelta di organizzare la protesta proprio nel giorno della sfida casalinga contro l’Atalanta non è casuale: i tifosi hanno voluto mandare un segnale forte, sfruttando la visibilità dell’evento. L’insoddisfazione verso la gestione societaria, accusata di mancanza di ambizione e risultati, si è accumulata nel tempo, trasformandosi in un malcontento esplosivo. A guidare la protesta, anche volti noti del tifo organizzato e storici sostenitori del club. L’appello principale è uno: che Cairo lasci la guida del Torino. La frattura tra presidente e piazza sembra ormai insanabile.