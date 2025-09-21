Furia Baroni: "Toro, partita buttata: tre gol in otto minuti, inspiegabile"

Marco Baroni è stato raggiunto dai microfoni di Dazn dove ha commentato la pesante sconfitta subita in casa contro l'Atalanta. Il tecnico del Torino ha dichiarato: "Ho parlato alla squadra: eravamo in partita, poi siamo usciti dopo il gol ed è una cosa inspiegabile.Tre reti prese in otto minuti, è un problema di atteggiamento mentale e non devi mai mollare perché si può recuperare. Avevamo trovato solidità e compattezza, ora c’è subito la Coppa Italia. Non si possono avere queste amnesie. Non mi spaventa il lavoro. Ho gestito situazioni come queste e lo farò anche adesso. Si parte dall’atteggiamento, che abbiamo avuto con Fiorentina e Roma, ma oggi dopo il gol non abbiamo più portato pressione e siamo andati indietro. Non deve avvenire, principalmente è l’atteggiamento mentale”.