Torino, tifosi in marcia: lotta di speranza

La contestazione: il corteo prima della gara dal Fila, i fischietti da... acufene, poi la Maratona si svuota
Andrea Piva
1 min
Torino, tifosi in marcia: lotta di speranza© ANSA
TORINO – Urbano Cairo non c’era allo stadio, non ha visto con i propri occhi il corteo partito dal Filadelfia intorno alle 12.40 che, circa un’ora dopo, è arrivato sotto la tribuna. Non ha sentito direttamente i cori di rabbia e delusione, ma gli inviti a cedere la società e gli insulti a lui dedicati dalle due curve durante la partita li avrà certamente percepiti anche dalla tv. In 5.000 si sono radunati davanti al Filadelfia a mezzogio

