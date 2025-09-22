Torino, tifosi in marcia: lotta di speranza

TORINO – Urbano Cairo non c’era allo stadio, non ha visto con i propri occhi il corteo partito dal Filadelfia intorno alle 12.40 che, circa un’ora dopo, è arrivato sotto la tribuna. Non ha sentito direttamente i cori di rabbia e delusione, ma gli inviti a cedere la società e gli insulti a lui dedicati dalle due curve durante la partita li avrà certamente percepiti anche dalla tv. In 5.000 si sono radunati davanti al Filadelfia a mezzogio