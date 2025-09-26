Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Torino, tris in amichevole in attesa del Parma: a segno anche Zapata

Test contro il Settimo per i granata di Baroni in vista del prossimo impegno di campionato. Il colombiano trova la rete, in gol anche Vlasic e Ilkhan
2 min
Torino, tris in amichevole in attesa del Parma: a segno anche Zapata© Getty Images
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

Il Torino è tornato in campo dopo la vittoria contro il Pisa e il passaggio del turno in Coppa Italia, per i granata era in programma un'amichevole contro il Settimo allo stadio Olimpico Grande Torino. Il test contro la formazione di Eccellenza è terminato 3-0 per la squadra di Marco Baroni: a segno Vlasic, Ilkhan e Zapata, il quale sta mettendo minuti nelle gambe per ritrovare la forma migliore dopo il lungo infortunio.

Toro, ora il Parma in campionato

Ora il Toro proseguirà i lavori al Filadelfia in vista del prossimo impegno di campionato, la trasferta di lunedì alle 18.30 sul campo del Parma. La formazione granata occupa attualmente il dodicesimo posto nella classifica di Serie A dopo aver conquistato 4 punti nelle prime quattro giornate, con due sconfitte contro Inter e Atalanta, il successo sul campo della Roma e il pareggio casalingo di 0-0 con la Fiorentina.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Torino