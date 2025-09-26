Torino, tris in amichevole in attesa del Parma: a segno anche Zapata

Il Torino è tornato in campo dopo la vittoria contro il Pisa e il passaggio del turno in Coppa Italia, per i granata era in programma un'amichevole contro il Settimo allo stadio Olimpico Grande Torino. Il test contro la formazione di Eccellenza è terminato 3-0 per la squadra di Marco Baroni: a segno Vlasic, Ilkhan e Zapata, il quale sta mettendo minuti nelle gambe per ritrovare la forma migliore dopo il lungo infortunio.