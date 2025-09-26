Torino, tris in amichevole in attesa del Parma: a segno anche Zapata

Il Torino è tornato in campo dopo la vittoria contro il Pisa e il passaggio del turno in Coppa Italia, per i granata era in programma un'amichevole contro il Settimo allo stadio Olimpico Grande Torino. Il test contro la formazione di Eccellenza è terminato 3-0 per la squadra di Marco Baroni: a segno Vlasic, Ilkhan e Zapata, il quale sta mettendo minuti nelle gambe per ritrovare la forma migliore dopo il lungo infortunio.
Toro, ora il Parma in campionato
Ora il Toro proseguirà i lavori al Filadelfia in vista del prossimo impegno di campionato, la trasferta di lunedì alle 18.30 sul campo del Parma. La formazione granata occupa attualmente il dodicesimo posto nella classifica di Serie A dopo aver conquistato 4 punti nelle prime quattro giornate, con due sconfitte contro Inter e Atalanta, il successo sul campo della Roma e il pareggio casalingo di 0-0 con la Fiorentina.