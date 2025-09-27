Torino, Simeone si vede già contro il Parma

TORINO. Il Cholito ha già conquistato i tifosi del Torino surfando idealmente sulla cresta di due onde che scorrono vicine in parallelo, saltando ora su una, ora sull’altra. La sua carriera parla con la potenza e la prepotenza di 74 gol in Serie A in 302 presenze, con in aggiunta 23 assist. E in quei 74 centri è già considerato anche il primo firmato con la maglia granata sulla spalle, a Roma, vittoria benedetta in questo inizio di campionato altrimenti deprimente d