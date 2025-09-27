Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Torino, Simeone si vede già contro il Parma

Il Cholito ha subito conquistato i tifosi. "Pensiamo alla prossima partita"
1 min
SimeoneTorinoparma
Torino, Simeone si vede già contro il Parma© Marco Canoniero
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO. Il Cholito ha già conquistato i tifosi del Torino surfando idealmente sulla cresta di due onde che scorrono vicine in parallelo, saltando ora su una, ora sull’altra. La sua carriera parla con la potenza e la prepotenza di 74 gol in Serie A in 302 presenze, con in aggiunta 23 assist. E in quei 74 centri è già considerato anche il primo firmato con la maglia granata sulla spalle, a Roma, vittoria benedetta in questo inizio di campionato altrimenti deprimente d

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte