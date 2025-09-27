Sinner spiega: "Sto cercando di aggiungere qualcosa di nuovo". E quella battuta sul golf...

Jannik Sinner ha dovuto lottare 2 ore e 21 minuti per piegare la resistenza di Terence Atmane negli ottavi dell'Atp 500 di Pechino. Dopo aver vinto 6-4 il primo set, l'azzurro ha subito il ritorno del francese (n.60 del ranking) che si é aggiudicato 7-5 il secondo. Nel terzo non c'è stata praticamente storia con l'italiano che ha chiuso con un perentorio 6-0. Un giocatore che si è rivelato ostico. "Il suo stile di gioco è piuttosto unico, è mancino e non ce ne sono molti. E' un grandissimo giocatore e da Cincinnati è migliorato ancora molto". Jannik Sinner concede l'onore delle armi a Terence Atmane. "Oggi ha avuto qualche problema nel terzo set con dei crampi, ma è stato un secondo turno duro e insidioso - ha aggiunto Sinner -. Nel secondo set ero avanti due volte di un break e non sono riuscito a sfruttarlo, ma questo è lo sport e succede. Forse a tratti è calata un po' la concentrazione e c'era un po' di nervosismo, ma sono molto felice di essere passato al turno successivo". Sinner ha poi spiegato di aver provato a far qualcosa di diverso, ad aggiungere qualcosa al suo tennis. "Non sempre ho aspettato la palla giusta, ho sbagliato qualche scelta ma più cose riesco ad aggiungere adesso, più saranno i benefici tra un paio di mesi. Essere ai quarti significa molto per me". Lunedì, nei quarti di finale, affronterà l'ungherese Marozsan.