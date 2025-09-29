Baroni guarda avanti: "Torino convincente, faremo risultati". Su Zapata...

PARMA - " La prestazione della squadra è stata più che convincente. Il Parma ha fatto due tiri : il rigore e questo colpo di testa. È chiaro che il risultato ci penalizza, è doloroso uscire da qui con un risultato negativo dopo una partita così, però questa è la strada che dobbiamo percorrere : credere nella prestazione e nell'energia che la squadra ha messo e poi lavorare su alcune situazione, perché sono tutti episodi dove si può far meglio". È l'analisi del tecnico del Torino Marco Baroni dopo la sconfitta dei granata per 2-1 al Tardini contro il Parma dell'ex Juventus Cuesta: "Dobbiamo lavorare sulla prestazione convincente. Da queste difficoltà bisogna essere bravi a cogliere delle opportunità e credere ancora di più nel lavoro. Io credo che, con questo tipo di prestazioni, togliendo qualche disattenzione, alla fine il Torino farà risultati. Sono certo di questo ".

Su Ngonge e Simeone

"Davanti abbiamo giocatori con determinate caratteristiche e stiamo cercando di far loro trovare la condizione migliore, perché venivano tutti da campionati dove avevano giocato poco. Oggi Ngonge ha fatto un gran gol e una grande prestazione, così come l'ha fatta Giovanni Simeone. Io credo che la squadra oggi si sia spesa, abbia creato, sia stata molto aggressiva e sia andata sempre a recuperare i palloni alti. Purtoppo, il risultato ci penalizza e questo ci fa male, è chiaro. Però ai ragazzi ho detto che queste sono partite che devono dare morale, convinzione nel lavoro. La squadra oggi, dal punto di vista della pressione, della riconquista della palla e del togliere iniziativa all'avversario, ha fatto molto bene. Magari servirebbe un pochino più di attenzione nella rifinitura, perché abbiamo creato tanto e raccolto poco", ha proseguito Baroni.

Sulla marcatura Vlasic-Pellegrino e l'esclusione di Zapata

"Vlasic a uomo su Pellegrino? Lui solitamente è molto bravo, noi - come tante altre squadre - facciamo un castello e portiamo 2-3 marcature. Chiaramente, marchiamo i migliori. Però, questa è stata una bella palla, doveva attaccarla il castello, effettivamente Niko ha perso la marcatura, ma è il castello che deve difenderla. Zapata out? Duvan è un giocatore che stiamo cercando di recuperare. Io per primo perché, oltre ad essere un giocatore forte, è anche un ragazzo straordinario e quindi stiamo cercando di creargli un percorso per farlo tornare nelle migliori condizioni. Io credo che avevamo perso energia sugli esterni, c'erano già due attaccanti e c'era bisogno di aprire il gioco. Loro erano molto bassi, difficilmente saremmo entrati, dovevamo allargare per mettere palloni dentro, anche bassi, dove attaccare la porta frontalmente", ha concluso Baroni.