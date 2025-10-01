Tuttosport.com

Ansia Ismajli, è di nuovo ko: rischia un altro lungo stop

Compleanno sfortunato: esami strumentali per valutare la reale entità dell’infortunio subito dal centrale albanese nella serata del Tardini
Andrea Piva
1 min
Ansia Ismajli, è di nuovo ko: rischia un altro lungo stop
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

Piove sul bagnato, si dice. Ma in casa Torino la speranza è che la pioggia (si legga l’infortunio occorso ad Ardian Ismajli) non sia più di qualche goccia caduta da una nuvoletta passeggera e non un temporale vero e proprio. Anche perché il suolo (la situazione generale in casa granata, per intenderci) è già abbastanza fradicio e scivoloso di suo. Al minuto 77 di Parma-Torino il centrale albanese si è fermato, si è seduto

