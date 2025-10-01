Tuttosport.com

Toro, Fuser: “Un errore cacciare Vanoli”

Lunedì l'ex centrocampista granata era a Parma: "Paolo è un allenatore da Torino, bravo e sanguigno. Gli è dispiaciuto molto dover lasciare la squadra"
Marco Bonetto
1 min
Toro, Fuser: “Un errore cacciare Vanoli”© Getty Images
Torino

Torino

TORINO - Insieme vinsero tre trofei, giocando nel Parma di Alberto Malesani. Un biennio assieme, tanto quanto Paolo Vanoli rimase in gialloblù, prima di trasferirsi alla Fiorentina. Dal 1998 al 2000. Diego Fuser, invece, giocò per 3 anni nel Parma, sino al 2001: quando poi approdò nella Roma. In due anni alzarono una Coppa Uefa, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. E Vanoli nella finale Uefa segnò anche

