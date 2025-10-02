Toro, De Rossi! Cairo lo corteggia e insidia Baroni. Palladino non convinto

Di quanto Cairo stimi De Rossi si è già detto . Risulta che De Rossi allenerebbe molto volentieri i granata, se al dunque gli toccasse una nuova chiamata... definitiva. Raccontano, anche, che abbia già declinato più volte le proposte del nuovo Monza del suo caro amico ed ex compagno Burdisso, ds dei brianzoli (la Serie B non può intrigare Daniele, che tra l’altro aveva già detto no anche alla Samp) . E la Fiorentina in crisi del caro amico Pradè, ex suo ds a Roma quando Daniele giocava (e vinceva anche il Mondiale nel 2006), dal 2019 con Commisso in viola? Strada chiusa: il progetto Pioli pluriennale e ultracostoso, appena lanciato, è intoccabile.

Insomma, in caso di esonero di Baroni, De Rossi risulta in pole per il Torino. Anche perché Cairo continua a non riuscire a convincere Palladino, altro tecnico papabile, sulla carta. Ma le ambizioni di Raffaele sono ben note, come i suoi dubbi sul Torino di Cairo. Palladino aveva già preso tempo nel 2024 (prima dell’ingaggio di Vanoli in granata) e così risulta anche ora: punta a un club già nelle Coppe, nonché a una squadra dall’organico ben più coerente e solido. Le qualità e la fame agonistica di De Rossi possono fare la differenza, a questo punto, soprattutto se Cairo vorrà cercare di evitare in tutti i modi di dover richiamare Vanoli, ancora sotto contratto sino a giugno.

Nel gennaio 2024 a De Rossi fu consegnata la Roma, quando venne silurato un totem come Mourinho. Presa e guidata con successo da DDR fino al 6° posto in campionato e alle semifinali di Europa League. Poi il rinnovo sino al ‘27, ma anche l’incredibile esonero dopo appena 4 partite a settembre 2024: con l’ex granata Juric al suo posto, poi fatto fuori. Adesso, 13 mesi dopo, De Rossi non vede l’ora di rimettersi in gioco. E da ieri sera è libero di firmare. E, chissà, anche di sfidare proprio la Roma a dicembre, negli ottavi di Coppa Italia...