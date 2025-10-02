Tuttosport.com

L’inizio sprint, poi il lento crollo. Baroni e la Lazio, 2025 da incubo

L’allenatore ha pagato la mancata qualificazione alle Coppe europee. Con i calciatori aveva costruito un buon rapporto: l’affetto è rimasto
Francesco Tringali
1 min
baroniLazioTorino
L’inizio sprint, poi il lento crollo. Baroni e la Lazio, 2025 da incubo© LAPRESSE
Torino

Torino

ROMA - Il passato e il presente che si incrociano per definire il futuro. Perché Roma evidentemente è scolpita nel destino di Marco Baroni, pronto a riabbracciare la sua ex Lazio 132 giorni dopo l’ultima volta. Era il 25 maggio quando consegnò allo Stadio Olimpico la delusione definitiva che gli costò il posto in biancoceleste, vanificando tutto ciò che di buono aveva seminato. Già, l’Olimpico: croce e delizia dell’ultimo anno

