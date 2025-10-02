Skoro: "Il Toro di Cairo 20 anni di nulla. Capisco i tifosi"

SARAJEVO - Sono passati 37 anni da quando i tifosi del Toro gli dedicavano dagli spalti del vecchio Comunale un coro d’incitamento: «Haris Škoro, facci un gol, tiraci una bomba, facci un gol!». E lui spesso esaudiva i desideri del popolo granata, perché con le sue “sassate” dalla distanza segnava reti micidiali. Una, addirittura, dopo appena 9 secondi nel 4-1 contro l’Ancona, sebbene