Toro, blitz di Cairo al Filadelfia: pranzo con Vagnati e Baroni

Al Filadelfia è arrivato il presidente Urbano Cairo. Il numero uno del Torino ha fatto visita alla squadra e al tecnico Marco Baroni all'antivigilia della sfida contro la Lazio, dove Vlasic e compagni saranno chiamati al riscatto dopo la sconfitta contro il Parma. Cairo si è anche intrattenuto un pranzo di lavoro insieme all'allenatore e al direttore tecnico Davide Vagnati, cercando così di fare quadrato in un momento molto delicato per squadra e tecnico. Il Toro infatti ha collezionato soltanto quattro punti nelle prime cinque giornate nonostante un calendario complicato e la posizione di Baroni resta sotto osservazione, con i nomi di De Rossi, Palladino e Vanoli (sarebbe un ritorno dopo l'addio di giugno, ndr) già accostati alla panchina in caso di ribaltone. In campo invece il tecnico cerca le soluzioni per ripartire: senza l'infortunato Ismajli c'è l'ipotesi di tornare alla difesa a quattro, oppure confermare il terzetto dove insieme a Coco e Maripan verrebbe adattato uno tra Tameze e Dembele.
Toro, al Filadelfia arriva la Lazio
Le ultime uscite del Torino non hanno di certo entusiasmato il pubblico granata: la sonora sconfitta per 3-0 contro l'Atalanta ed il 2-1 contro il Parma - intervallate dalla vittoria per 1-0 in Coppa Italia contro il Pisa - non sorridono affatto a Baroni, il quale ha finora raccolto quattro punti in cinque giornate. Tra questi spiccano sicuramente i tre ottenuti contro la Roma allo Stadio Olimpico, e chissà che il tecnico granata non possa arrivare a raccogliere l'intero bottino allo stadio di Roma. Il Torino affronterà, infatti, la Lazio di Sarri - nonché ex club di Baroni - nel match in programma per sabato pomeriggio alle 15. Il tecnico granata dovrà fare a meno di un importante punto di riferimento nell'assetto difensivo: Ismajli non sarà, infatti, a disposizione di Baroni a causa di un infortunio, con quest'ultimo chiamato a reinventare la difesa in un match che si preannuncia fondamentale oltre che per la classifica dei granata, anche per il futuro dell'allenatore toscano.
Lazio, out Lazzari e Marusic
Prosegue la marcia di avvicinamento della Lazio verso la partita di sabato all'Olimpico contro il Torino. Lazzari è stato provato in gruppo ed è quindi uscito dalla lista dei giocatori in infermeria, che rimangono comunque tanti. Sarri, infatti, dovrà sicuramente fare ancora a meno di Dele-Bashiru, Rovella e Gigot, i quali, fa sapere il club in una nota, proseguono il protocollo riabilitativo. Mancheranno anche Marusic (lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro) e Pellegrini (trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro, senza lesioni), così come Vecino, che prosegue il protocollo di riatletizzazione. Fuori dal campo, la Lazio ha confermato l'impegno contro bullismo e body shaming partecipando all'evento della Polizia Postale "Oltre lo schermo" presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma: una mattinata dedicata all'uso consapevole dei social e alla prevenzione dei comportamenti lesivi online.