Toro, blitz di Cairo al Filadelfia: pranzo con Vagnati e Baroni

Al Filadelfia è arrivato il presidente Urbano Cairo. Il numero uno del Torino ha fatto visita alla squadra e al tecnico Marco Baroni all'antivigilia della sfida contro la Lazio, dove Vlasic e compagni saranno chiamati al riscatto dopo la sconfitta contro il Parma. Cairo si è anche intrattenuto un pranzo di lavoro insieme all'allenatore e al direttore tecnico Davide Vagnati, cercando così di fare quadrato in un momento molto delicato per squadra e tecnico. Il Toro infatti ha collezionato soltanto quattro punti nelle prime cinque giornate nonostante un calendario complicato e la posizione di Baroni resta sotto osservazione, con i nomi di De Rossi, Palladino e Vanoli (sarebbe un ritorno dopo l'addio di giugno, ndr) già accostati alla panchina in caso di ribaltone. In campo invece il tecnico cerca le soluzioni per ripartire: senza l'infortunato Ismajli c'è l'ipotesi di tornare alla difesa a quattro, oppure confermare il terzetto dove insieme a Coco e Maripan verrebbe adattato uno tra Tameze e Dembele.