Toro, aiuto da Ngonge: Baroni si affida al suo uomo  

TORINO - Quando arriva la partita del dentro o fuori, quella da non sbagliare assolutamente per non rischiare la panchina, la soluzione che ogni allenatore adotta al momento di stilare la formazione è quella di affidarsi ai calciatori più fidati. E anche Marco Baroni questo pomeriggio contro la Lazio si aggrapperà ai “suoi” uomini: il primo è quel Cyril Ngonge che ha fortemente voluto appena è ap