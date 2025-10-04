Toro, Ilic reintegrato. E Gineitis? 34 giorni anche senza schemi

TORINO - Non si comprende il perché Gvidas Gineitis sia stato così giubilato, da un mese a questa parte. Per intenderci: l’ultima sua presenza risale al 31 agosto, un quarto d’ora finale nello 0 a 0 contro la Fiorentina. Di lì in poi: sempre e solo panchina, senza più vedere il prato in una gara ufficiale, neanche un minuto, neanche in Coppa Italia contro il Pisa (quando il turnover fu massiccio, in ogni reparto). Prima di quella presen