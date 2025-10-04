Baroni: "Torino, vittoria buttata ma giocare così contro la Lazio significa tanto. Ho imprecato quando…"

All’Olimpico, Torino e Lazio danno vita a un 3-3 ricco di emozioni, ribaltoni e rissa finale per non farsi mancare nulla. I granata, avanti al 93’ grazie al gol di Coco, avevano ormai il successo in tasca, ma al minuto 103 un calcio di rigore trasformato da Cataldi ha gelato la panchina di Marco Baroni, consegnando un punto a entrambe le squadre. Per il Torino resta la delusione di non aver sfruttato una vittoria che avrebbe avuto un peso enorme in termini di morale e classifica, ma anche la consapevolezza di aver tenuto testa alla Lazio a casa sua, con una prestazione coraggiosa e ricca di personalità. L’allenatore granata, al termine della gara, ha parlato delle emozioni vissute, del cammino della squadra e delle prospettive per le prossime settimane.
“Rimane il valore”
Baroni non nasconde la delusione per il risultato maturato negli ultimi secondi: “Peccato, abbiamo buttato via una vittoria già fatta. Abbiamo dei ragazzi giovani che devono trovare fiducia, si passa da questi errori nel percorso. Rimane il valore di una partita vera e importante, fatta in un momento chiaramente non facile. Basta vedere quanto abbiamo creato, venire qui a giocare a Roma con questa personalità dimostra che questa è la strada giusta. Ci sono ampi margini di miglioramento, vedo la crescita dei ragazzi. Asllani, Ngonge e Simeone non giocavano così tanto da anni, avevano poco minutaggio e devono ritrovarlo con la squadra”. Il tecnico resta però sereno nonostante il calendario: “Io sono tranquillissimo, ho tirato qualche imprecazione quando ho visto il calendario. Trovare sei delle prime sette della classe nelle prime sette giornate non è il massimo, ma nelle difficoltà ci sono delle opportunità e ci rinforzeranno nella conclusione di questa squadra”.
Il ritorno all’Olimpico e il rapporto con la società
Emozionante per Baroni anche il ritorno a Roma: “Voglio ringraziare i tifosi per l’affetto dimostrato oggi, qui sono stato benissimo. Ho dato tutto lo scorso anno con grande umiltà e passione, purtroppo ci sono state due partite non fortunate. Non recrimino mai, ora la testa è nel Torino che mi ha dato una grande opportunità, darò tutto me stesso per creare un percorso che sia più duraturo”. Sul fronte societario nessun timore: “Non ho parlato con il presidente o il direttore sportivo, ma non sentivo i fucili puntati addosso. Ieri abbiamo avuto un pranzo sereno, sapevo delle difficoltà di costruire un percorso nuovo e credo ne fosse cosciente anche la società, così come il direttore”. Baroni ha poi sottolineato l’accoglienza ricevuta dai tifosi biancocelesti: “La Lazio ti entra dentro, è stato bellissimo. Ringrazio ancora una volta i tifosi, la gente ha percepito la passione con cui ho vissuto l’avventura qui alla Lazio”.
“Ripartiamo dalla prestazione”
Il tecnico granata ha ribadito i passi avanti della sua squadra: “So benissimo le difficoltà che incontreremo, ma queste difficoltà mi danno un’energia che non immaginate. Mi prendo la prestazione di valore, nel valore trovi le risposte. Il risultato ti può penalizzare come a Parma, ma quando fai prestazioni così con gioco, idee e determinazione sei sulla strada giusta”. Poi un’analisi finale sul Torino: “In questo momento c’è il dolore di aver buttato via una vittoria, bastava buttare via un pallone. C’è anche la gioia perché la squadra ha dato tutto esprimendo il calcio che chiedo. La sosta porterà via dei giocatori, ma ripartiremo dal Napoli con un’altra partita difficile. Ripartiremo dalla prestazione”.
