Baroni: "Torino, vittoria buttata ma giocare così contro la Lazio significa tanto. Ho imprecato quando…"

All’Olimpico, Torino e Lazio danno vita a un 3-3 ricco di emozioni, ribaltoni e rissa finale per non farsi mancare nulla. I granata, avanti al 93’ grazie al gol di Coco , avevano ormai il successo in tasca, ma al minuto 103 un calcio di rigore trasformato da Cataldi ha gelato la panchina di Marco Baroni, consegnando un punto a entrambe le squadre. Per il Torino resta la delusione di non aver sfruttato una vittoria che avrebbe avuto un peso enorme in termini di morale e classifica, ma anche la consapevolezza di aver tenuto testa alla Lazio a casa sua, con una prestazione coraggiosa e ricca di personalità. L’allenatore granata , al termine della gara, ha parlato delle emozioni vissute, del cammino della squadra e delle prospettive per le prossime settimane.

“Rimane il valore”

Baroni non nasconde la delusione per il risultato maturato negli ultimi secondi: “Peccato, abbiamo buttato via una vittoria già fatta. Abbiamo dei ragazzi giovani che devono trovare fiducia, si passa da questi errori nel percorso. Rimane il valore di una partita vera e importante, fatta in un momento chiaramente non facile. Basta vedere quanto abbiamo creato, venire qui a giocare a Roma con questa personalità dimostra che questa è la strada giusta. Ci sono ampi margini di miglioramento, vedo la crescita dei ragazzi. Asllani, Ngonge e Simeone non giocavano così tanto da anni, avevano poco minutaggio e devono ritrovarlo con la squadra”. Il tecnico resta però sereno nonostante il calendario: “Io sono tranquillissimo, ho tirato qualche imprecazione quando ho visto il calendario. Trovare sei delle prime sette della classe nelle prime sette giornate non è il massimo, ma nelle difficoltà ci sono delle opportunità e ci rinforzeranno nella conclusione di questa squadra”.

Il ritorno all’Olimpico e il rapporto con la società

Emozionante per Baroni anche il ritorno a Roma: “Voglio ringraziare i tifosi per l’affetto dimostrato oggi, qui sono stato benissimo. Ho dato tutto lo scorso anno con grande umiltà e passione, purtroppo ci sono state due partite non fortunate. Non recrimino mai, ora la testa è nel Torino che mi ha dato una grande opportunità, darò tutto me stesso per creare un percorso che sia più duraturo”. Sul fronte societario nessun timore: “Non ho parlato con il presidente o il direttore sportivo, ma non sentivo i fucili puntati addosso. Ieri abbiamo avuto un pranzo sereno, sapevo delle difficoltà di costruire un percorso nuovo e credo ne fosse cosciente anche la società, così come il direttore”. Baroni ha poi sottolineato l’accoglienza ricevuta dai tifosi biancocelesti: “La Lazio ti entra dentro, è stato bellissimo. Ringrazio ancora una volta i tifosi, la gente ha percepito la passione con cui ho vissuto l’avventura qui alla Lazio”.