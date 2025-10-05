Tuttosport.com

Adams si sblocca: "Toro, questo gol mi aiuterà a fare ancora meglio"

Lo scozzese dopo 10 partite a secco è riuscito a sbloccarsi: «Quell’errore di Dembélé? È giovane e certe  cose capitano...»
Ivana Crocifisso
1 min
Adams si sblocca: "Toro, questo gol mi aiuterà a fare ancora meglio"
Torino

Torino

Dieci partite di fila - compreso il finale del campionato scorso - senza riuscire a fare gol. Fino a ieri. Al di là di quello che per il Torino ha rappresentato il pareggio con la Lazio, la partita contro i biancocelesti è stata per Ché Adams quella della tanto attesa rinascita. Le prossime gare diranno se lo scozzese si è definitivamente lasciato alle spalle un periodo complicato ma nel frattempo l’attaccant

