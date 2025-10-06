Nkounkou, bella storia. E il Toro cresce a sinistra  

Fino a una decina di giorni fa Niels Nkounkou non aveva ancora giocato un solo minuto con la maglia del Torino. Quasi un mese di allenamenti con l’obiettivo di adattarsi alle idee dell’allenatore per calarsi al meglio in una realtà tutta nuova. Tutti aspettavano che gli venisse concesso solo qualche spezzone, invece nella sfida col Pisa di Coppa Italia, era la serata del 25 settembre, il francese ha esordito da titolare. Da lì in poi l’ex Eintr