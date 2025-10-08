Tuttosport.com

Torino, sorpresa Coco: clausola da 35 milioni!

Emerge un nuovo retroscena: il Torino crede così nel difensore da aver inserito nel suo contratto una condizione economica da top player
Marco Bonetto
1 min
TorinoCoco
Torino, sorpresa Coco: clausola da 35 milioni!© BARTOLETTI
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Il retroscena che emerge adesso, a sorpresa, è indubbiamente curioso, indicativo. Saul Coco ha una clausola rescissoria e la cifra non è affatto di poco conto, ovviamente: 35 milioni di euro. Un dato per alcuni aspetti fin eccezionale per il Torino, che diventa immediatamente anche un bell’attestato di stima e di fiducia, per il difensore. Quanto abbiamo appena scoperto va raccontato nei dettagli: e bisogna risalire al luglio del

