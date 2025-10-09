Torino, i tormenti di Vlasic: Baroni sa che così rende meno

Dal Cobra marocchino, il soprannome di Zakaria Aboukhlal , al pitbull croato, come Ivan Juric chiamava Nikola Vlasic , sembra tutto un tormento di zoologia calcistica. Si dice così per dire. In realtà troppo diversi sono i due giocatori, e troppo differenti anche le carriere (nonché i tempi, i significati e il peso della militanza in granata), perché Aboukhlal e Vlasic si possano paragonare sic et simpliciter. Ma lo spazio di campo è comunque quello, per entrambi. La trequarti: quella striscia di terra che dal centrocampo stinge nell’attacco, dove possono nascere le invenzioni più caramellate, i dribbling, i lanci e gli assist arabescati, le superiorità numeriche e i numeri superiori. Ma quella stessa striscia può diventare anche una terra di nessuno, sabbie mobili che inghiottiscono il talento di due talenti, quando non è giornata.

La loro striscia di terra è quella, sì: la trequarti, 20, 30 metri in particolare tra il cuore del campo, l’asse mediano, e i confini dell’area avversaria, la trincea del gol. Ma Vlasic e Aboukhlal la guardano con prospettive e speranze opposte, la trequarti. Il fantasista croato si sente attrarre dal magnetismo delle zolle più centrali, come se il numero che porta sulle spalle, il 10, vibrasse soltanto quando i piedi calpestano l’ombelico del reparto. Il marocchino, invece, è una classica ala, capace di vivere sulle corsie esterne come in un corridoio.

Vlasic non valorizzato

Entrambi vittime di errori altrui, tattici e strategici, al di là dei propri limiti? In parte sì, certamente. Prendiamo Nikolino Vlasic, qui. Anche capitano, in assenza di Duvan Zapata. Ragazzo semplice, professionista esemplare, un tempo pallino di Juric, figlioccio prediletto, poi stella polare anche per Vanoli, e ora per Baroni. Contratto lungo (2027 più opzione) e servizio generoso per la causa. Lui e Valentino Lazaro sono i giocatori più vecchi di anzianità granata in prima squadra, dal 2022, 3 anni: figurarsi che zoccolo duro han conservato Cairo e Vagnati (a parte loro stessi, in tribuna). Nikola in granata, fin qui: 110 presenze tra campionato e Coppa Italia, 14 gol, altrettanti assist. Ma il continuo smontaggio della squadra non ha aiutato anche lui, non solo gli allenatori. Vogliamo parlare di quanto sia stata pesante la cessione di Samuele Ricci per i meccanismi tattici e il gioco della squadra? Il modulo di riferimento considerato da luglio a Ferragosto in teoria avrebbe potuto valorizzare Vlasic, così come lo stesso Aboukhlal: il 4-2-3-1, con Nikola trequartista centrale e il marocchino su una fascia offensiva.

Asllani, manca il carisma

Ma poi, in evidente ritardo, Baroni, Vagnati e Cairo si sono resi conto che la squadra non stava in piedi, e che Casadei e Anjorin (o Ilic, o Gineitis) erano mezzeali individualiste, senza le caratteristiche e la personalità per dettare tempi e geometrie. Il travaso dei moduli ha scartavetrato quanto si sapeva di Vlasic non solo dentro al Torino. Ovvero che Nikola rende decisamente di più giocando da trequartista centrale, e non spostato sull’esterno. Eppure, per far quadrare il rendimento della squadra e gli equilibri tattici, Baroni e dirigenza han deciso di variare i sistemi. Il tecnico ha cominciato a cambiare, per trovare la quadra come “Diogene cercava l’uomo”: col lanternino. Avanti col 4-3-2-1, poi con il 3-4-2-1, ora anche con il 3-5-2. A Vlasic è stato tolto il ruolo di trequartista puro, lo hanno spostato sull’esterno. L’inserimento di Asllani in regia ha migliorato l’assetto: ma l’albanese non ha ancora il carisma, l’incidenza, l’esperienza e l’utilità pratica di Ricci, e si vede.