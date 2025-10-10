Tuttosport.com

Torino, lo strano caso di Ilkhan da salvatore a dimenticato

L’ultima presenza del centrocampista risale addirittura a 46 giorni fa. Decisivo con il Modena, tra i pochi sufficienti contro l’Inter: ma poi il giovane turco è stato accantonato
Ivana Crocifisso
1 min
Torino, lo strano caso di Ilkhan da salvatore a dimenticato© Marco Canoniero
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - C’eravamo tanto illusi. Anzi, chi si è illuso, forse, è proprio Emirhan Ilkhan. Anche perché il centrocampista turco non ha venduto fumo ai tifosi. Al contrario si è fatto trovare pronto al momento giusto, dopo mesi di riabilitazione a causa dell’infortunio al crociato, aiutando un Torino in difficoltà a vincere una partita bloccata. È col Modena, il 18 agosto in Coppa Ita

