TORINO - C’eravamo tanto illusi. Anzi, chi si è illuso, forse, è proprio Emirhan Ilkhan. Anche perché il centrocampista turco non ha venduto fumo ai tifosi. Al contrario si è fatto trovare pronto al momento giusto, dopo mesi di riabilitazione a causa dell’infortunio al crociato, aiutando un Torino in difficoltà a vincere una partita bloccata. È col Modena, il 18 agosto in Coppa Ita