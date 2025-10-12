Tuttosport.com

Lazaro, il rinnovo col Toro è in salita: con Baroni è cambiato tutto

Con Vanoli era insostituibile, il tecnico ex Lazio spesso gli ha preferito Pedersen: da cosa dipende il futuro granata
Ivana Crocifisso
1 min
lazaroTorinobaroni
Lazaro, il rinnovo col Toro è in salita: con Baroni è cambiato tutto© Foto Federico Gaetano - ag Aldo
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Con le prestazioni, nell’ultima stagione, si era guadagnato il rinnovo del contratto, fino al prossimo 30 giugno 2026. Del resto nel Torino di Vanoli era Valentino Lazaro il giocatore insostituibile in un sistema, il 4-2-3-1, che non aveva in quel ruolo altri esterni in grado di dare quelle stesse garanzie. Logico che con l’arrivo del nuovo allenatore tutto sia cambiato: del resto la prima mossa di Baroni è stata quella di arretrare il raggio d

