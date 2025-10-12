Tuttosport.com

Museo da spostare. L’attesa è infinita: niente passi avanti

Cairo a inizio settembre aveva (finalmente) mostrato interesse: "È un obiettivo che mi pongo nel prossimo anno, al massimo due"
Andrea Piva
1 min
Museo da spostare. L’attesa è infinita: niente passi avanti© LAPRESSE
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

Non sono solamente i tifosi a restare fuori dal Filadelfia, anche il Museo sta condividendo lo stesso triste destino. Eppure quello che fu lo stadio di Valentino Mazzola e dei suoi compagni dovrebbe essere la casa naturale del luogo dove è raccolta l’ultracentenaria storia granata. Non a caso quando è stato progettato il nuovo Fila, è stata pensata anche un’area dove farlo sorgere: peccato che dal 2017 (quando

