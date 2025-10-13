Ilic ai margini anche Baroni: il Torino può cederlo a gennaio

TORINO - Lo sostiene un indubbio talento naturale, possiede il dono della visione di gioco e ha due piedi educati, quello sinistro in particolare. Ha anche 24 anni, soltanto 24 anni, compiuti a marzo. Potenzialmente, potrebbe essere (o diventare) un centrocampista di qualità davvero superiore, in Serie A. Ma nella realtà è di nuovo finito ai margini: ed è un peccato, e sembra anche incredibile, viste le sue qualità. Perch&ea