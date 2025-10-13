Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Ilic ai margini anche Baroni: il Torino può cederlo a gennaio

Ha il contratto in scadenza nel ‘27: aspettare l’estate significherebbe veder precipitare il suo valore
Marco Bonetto
1 min
Ilic ai margini anche Baroni: il Torino può cederlo a gennaio© Marco Canoniero
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Lo sostiene un indubbio talento naturale, possiede il dono della visione di gioco e ha due piedi educati, quello sinistro in particolare. Ha anche 24 anni, soltanto 24 anni, compiuti a marzo. Potenzialmente, potrebbe essere (o diventare) un centrocampista di qualità davvero superiore, in Serie A. Ma nella realtà è di nuovo finito ai margini: ed è un peccato, e sembra anche incredibile, viste le sue qualità. Perch&ea

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte