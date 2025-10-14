Toro, Adams bum bum! Adesso il confronto

TORINO - Il gol alla Lazio gli ha permesso di sbloccarsi in campionato, quello con la maglia della Scozia contro la Bielorussia di domenica ha confermato il buon momento dell’attaccante. Non è stato un avvio di stagione facile per il numero 19 granata. Se dodici mesi fa era stato naturale per lo scozzese inserirsi poco alla volta e accettare i ballottaggi per poi diventare pian piano - ancora prima dell’infortunio di Zapata - un titolare sul quale contare,