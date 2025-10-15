Tuttosport.com

Adams e Filadelfia per un posto al Toro

Lo scozzese non vuole mancare alla sfida contro il Napoli e lavora per conquistarsi il posto da titolare
Ivana Crocifisso
1 min
Adams e Filadelfia per un posto al Toro© Marco Canoniero
Torino

Torino

Che abbia voglia di conquistare una maglia da titolare per la supersfida al Napoli di sabato, oltretutto col connazionale McTominay - appena incrociato in Nazionale - come avversario, è piuttosto chiaro. E lo è ancora di più per la scelta di ieri: Adams, che avrebbe potuto usufruire di una giornata di riposo dopo gli impegni con la Scozia, si è regolarmente allenato al Filadelfia, per preparare insieme ai compagni la gara che vedrà il Torino to

