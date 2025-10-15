Il Torino ricorda Meroni: 58 anni dalla scomparsa della Farfalla Granata

TORINO - Il Torino ha voluto ricordare Gigi Meroni, calciatore scomparso il 15 ottobre 1967 a Torino urtato da più auto in corso Re Umberto. Nel luogo della tragedia di 58 anni fa, dove si trova un cippo dedicato alla Farfalla Granata, il cappellano del Toro, don Riccardo Robella, ha unito in preghiera diversi tifosi granata presenti, oltre al direttore operativo del club Alberto Barile, al Circolo Soci Torino Fc 1906 del presidente Leonardo D'Alessandro e ad alcuni ex calciatori come Nello Santin e Angelo Cereser.

Il comunicato del club

Questo il comunicato del club granata: "Questa mattina, presso il cippo dedicato a Gigi Meroni in corso Re Umberto, è stato celebrato il ricordo della Farfalla Granata, a 58 anni dalla sua scomparsa. Presenti il Direttore Operativo Alberto Barile, in rappresentanza del Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, unitamente al Circolo Soci Torino FC 1906 del Presidente Leonardo D'Alessandro, e alcuni tifosi del Toro. E' stata deposta una corona di fiori cui è seguito un momento di preghiera officiato da Don Riccardo Robella, cappellano del Torino". Il ricordo di Meroni è avvenuto anche sui canali social ufficiali della società che ha condiviso gli scatti della giornata dedicando un ulteriore pensiero alla leggnda granata: "Per sempre, Gigi"