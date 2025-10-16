Zapata, un toro da 30 minuti. Nuovi test atletici: promosso!

Non gioca da quasi un mese, era il 21 settembre, 21 anche i minuti disputati. In casa contro l’Atalanta, entrando in campo nella parte finale del match a risultato già ampiamente scritto fin dal primo tempo, 0-3 per colpa di 8 minuti folli in cui il Torino prese un gol e uscì dalla partita, incassandone subito altri due. Duvan Zapata aveva una voglia enorme di firmare anche solo una riscossa d’orgoglio, mandare un messaggio a sé, alla squadra,