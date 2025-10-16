Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Zapata, un toro da 30 minuti. Nuovi test atletici: promosso!

Nuovi test atletici: promosso! Mezz’ora con grande ferocia agonistica in un match tiratissimo: ora può. Col Napoli spera di entrare nella ripresa
Marco Bonetto
1 min
TorinoZapata
Zapata, un toro da 30 minuti. Nuovi test atletici: promosso! © Marco Canoniero
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

Non gioca da quasi un mese, era il 21 settembre, 21 anche i minuti disputati. In casa contro l’Atalanta, entrando in campo nella parte finale del match a risultato già ampiamente scritto fin dal primo tempo, 0-3 per colpa di 8 minuti folli in cui il Torino prese un gol e uscì dalla partita, incassandone subito altri due. Duvan Zapata aveva una voglia enorme di firmare anche solo una riscossa d’orgoglio, mandare un messaggio a sé, alla squadra,

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte