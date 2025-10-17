Tuttosport.com

Cairo-De Laurentiis, due anni da amici: affari per 70 milioni…

Fino all’estate del 2024 le trattative tra i due presidenti erano state sporadiche. I veri colpi, però, li ha fatti il Napoli
Andrea Piva
1 min
napoliSimeoneBuongiorno
Cairo-De Laurentiis, due anni da amici: affari per 70 milioni…© LAPRESSE
Gennaio 2010: in un Torino che stava arrancando nel campionato di Serie B arrivò dal Napoli come rinforzo in attacco Inacio Pià. Quello fu il primo affare concluso da Urbano Cairo e Aurelio De Laurentiis. O almeno, il primo per quel che riguardava i calciatori per la prima squadra, in precedenza c’erano state altre operazioni minori riguardanti giocatori delle giovanili, come il difensore Stefano Procida,

