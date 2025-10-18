Toro, Baroni felice: "Ci sono le basi per migliorare molto". Simeone: "Ho vissuto tante emozioni"

"Stiamo lavorando, in alcune partite è mancato un pezzetto e abbiamo lavorato su questo. Oggi era una partita complicata, ma l'abbiamo interpretata nel migliore dei modi e sono davvero contento. Per noi è un risultato importante, che ci aiuterà sicuramente a migliorare". Queste le parole di Marco Baroni , intervenuto al termine della gara interna con il Napoli di Antonio Conte , che ha visto i granata conquistare i 3 punti, nonché la seconda vittoria in campionato, grazie al gol dell'ex Giovanni Simeone che aveva già deciso il blitz all'Olimpico contro la Roma. L'agenda dei granata prevede ora la sfida contro il Genoa del 26 ottobre al Grande Torino. A seguire, la trasferta a Bologna di mercoledì 29. "Conte non vince mai contro di me? (l'ultima vittoria del salentino rimanda a Siena- Atalanta 0-2 del 22 novembre 2009, ndr.) Antonio è un allenatore bravissimo, siamo stati anche compagni di squadra: tra di noi c'è un rapporto di grande stima. Sapevamo delle difficoltà, ma devo fare i complimenti a tutto il gruppo. Non mi sorprendo, perché la squadra sta migliorando. Ci sono le basi per migliorare molto".

Baroni: "Bisogna rischiare le giocate"

"Si vuole sempre tutto e subito, questo non è mai facile anche perché abbiamo cambiato tanto. Asllani erano tre anni che non faceva tre partite di fila, questa continuità e capacità di mettere minutaggio a giocatori come Simeone e Ngonge ci hanno fatto pagare delle situazioni ma ho sempre avuto fiducia nel gruppo. Ci serve lavoro, umiltà e avere sempre un aspetto positivo dal punto di vista mentale per giocare con energia in uno stadio pieno come quello di oggi. Vivo di questo, la paura non sta dentro un campo di calcio: bisogna rischiare anche delle giocate. Il piano gara era questo, la mobilità degli attaccanti ha dato fastidio al Napoli. C'era da tenere un blocco un pelino più basso e portare pressione sugli esterni, la squadra lo ha fatto bene e sono contento".

Simeone: "Non facile segnare al Napoli"

Così invece l'autore del gol che ha deciso l'incontro: "Per me è stata una partita molto speciale, portare questi tre punti in una partita così difficile mi fa essere contento. E' stata la prima partita vinta in casa contro la miglior squadra d'Italia, abbiamo fatto una prestazione da Torino. Sono contento di aver segnato questo gol, non è facile segnare al Napoli, è un mix di emozioni. Il tifoso del Torino ha bisogno di vedere una squadra che lotta, l'ambiente oggi era bellissimo: uno stadio intero che ha cercato di difendere il risultato fino alla fine. In campo voglio vincere, difenderò questa maglia fino in fondo come ho sempre fatto: quando giochi con il cuore le cose arrivano sempre".