Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Toro, nuovo campionato: test per le ambizioni

Terminato l’inizio di stagione definito "terribile" da Baroni. Dal Genoa al derby: in 14 giorni si potranno finalmente capire le potenzialità della squadra
Andrea Piva
1 min
Toro, nuovo campionato: test per le ambizioni© Manuela Viganti/Agenzia Aldo Liverani sas
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Il «calendario terribile», come lo ha definito Marco Baroni dopo la vittoria sul Napoli, è finito. Ed è finito anche nel migliore dei modi possibile, con una vittoria contro i campioni d’Italia in carica che ha permesso al Torino di allontanarsi dalla zona retrocessione e allo stesso avvicinarsi anche alla zona Europa, considerato quanto sia corta la classifica. Ora per il Torino

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte