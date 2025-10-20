Toro, nuovo campionato: test per le ambizioni

TORINO - Il «calendario terribile», come lo ha definito Marco Baroni dopo la vittoria sul Napoli, è finito. Ed è finito anche nel migliore dei modi possibile, con una vittoria contro i campioni d’Italia in carica che ha permesso al Torino di allontanarsi dalla zona retrocessione e allo stesso avvicinarsi anche alla zona Europa, considerato quanto sia corta la classifica. Ora per il Torino