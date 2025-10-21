Tuttosport.com

Simeone, punti per il Toro e Cairo lo coccola: "L'avevo detto a Baroni"

"L’obbligo di riscatto dal Napoli scatta a condizioni davvero facili": il presidente granata sicuro
Andrea Piva
1 min
Simeone, punti per il Toro e Cairo lo coccola: "L'avevo detto a Baroni"© Manuela Viganti/Agenzia Aldo Liverani sas
TORINO - Lo ha voluto, lo ha trattato a più riprese, lo ha finalmente preso e ora che i suoi gol stanno portando punti pesantissimi (ha firmato le vittorie contro Roma e Napoli), Urbano Cairo se lo coccolo, il Cholito. «Simeone ha lo spirito da Toro, ci piaceva da tempo. Quello che ha segnato contro il Napoli è stato un gol importante per noi», ha spiegato il presidente granata ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Radio 1. L&

