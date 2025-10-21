Tuttosport.com

Nkounkou, così il riscatto del Toro è più vicino

Il francese è diventato il titolare sulla fascia sinistra. Dopo l’esordio in Coppa Italia contro il Pisa, Baroni lo ha sempre utilizzato e il terzino ha ripagato la fiducia con una serie di buone prestazioni
Andrea Piva
1 min
Nkounkou, così il riscatto del Toro è più vicino© TVMV-Manuela Viganti/Agenzia Aldo Liverani sas
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Chiunque abbia pensato che quella di Niels Nkounkou contro il Pisa in Coppa Italia fosse un’apparizione estemporanea, è ora evidente che si sbagliasse. Certo fino a quel momento il francese non aveva mai indossato la maglia granata e, in quella partita, avevano trovato spazio diverse seconde linee, giocatori poco o per nulla impiegati fino a quel momento che sono poi tornati principalmente a sedersi in panchina. Ma il pe

