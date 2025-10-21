Nkounkou, così il riscatto del Toro è più vicino

TORINO - Chiunque abbia pensato che quella di Niels Nkounkou contro il Pisa in Coppa Italia fosse un’apparizione estemporanea, è ora evidente che si sbagliasse. Certo fino a quel momento il francese non aveva mai indossato la maglia granata e, in quella partita, avevano trovato spazio diverse seconde linee, giocatori poco o per nulla impiegati fino a quel momento che sono poi tornati principalmente a sedersi in panchina. Ma il pe