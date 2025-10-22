Tuttosport.com

Sommese dopo la grazia: “Ora torno a sognare”

L’ex granata era stato squalificato a vita per scommesse illecite: «Ho sbagliato e pagato, ma adesso riparto»
Alessandro Baretti
1 min
Sommese dopo la grazia: “Ora torno a sognare”
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

«Mi sento come un bambino a cui sia stata restituita la possibilità di sognare». Vincenzo Sommese, tra la seconda metà degli Anni 90 e i primi Anni 2000 protagonista con il Torino, e in Serie A anche con Vicenza, Piacenza e Ancona, ha appena ottenuto la grazia che annulla la radiazione subita a causa dell’implicazione nel calcioscommesse. Un passaggio dirimente, per consentire all’ex esterno di rompere la rete me

