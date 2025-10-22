Tuttosport.com

Baroni: "Siate umili e feroci"

Il tecnico granata indica la via ai giocatori: "Massimo impegno e testa giusta per non rovinare tutto". Poi arriva anche Cairo per la foto ufficiale
Marco Bonetto
1 min
baroniAnjorinPedersen
Torino

L’errore più grave, a questo punto (cambiamo aggettivo, anzi aggiungiamone uno: più grave e più stupido), sarebbe allentare la tensione, ridurre l’attenzione, annacquare lo spirito, scivolare tra virgole di presunzione. In una parola, immaturità. "Dobbiamo restare umili e feroci. Umili e feroci!". Baroni l’ha detto e ripetuto, non a caso. L’allenatore aveva già intessuto la sua filippica preventiva

