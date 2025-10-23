Tuttosport.com

Torino, Tameze in scadenza. Ma ora è essenziale

Il francese si sta dimostrando un jolly prezioso per gli equilibri: il suo futuro non è ancora scritto
Andrea Piva
1 min
Torino, Tameze in scadenza. Ma ora è essenziale© Marco Canoniero
Torino

Torino

TORINO - Sembrava destinato a una stagione da comprimario, costretto per lo più a guardare gli altri giocare mentre restava seduto in panchina. Invece, altroché comprimario o perenne riserva, Adrien Tameze silenziosamente si è ritagliato sempre più spazio nel Torino: non è un caso che finora in campionato abbia accumulato minuti in tutte e sette le partite disputate, inizialmente subentrando a gara in corso, poi venendo prom

