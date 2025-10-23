Tuttosport.com

Effetto Napoli sul Toro

La vittoria sui campioni d’Italia ha creato euforia. Ieri in 700 al Filadelfia, ovazioni per Simeone e Baroni, venduti oltre 20.000 biglietti per il Genoa
Ivana Crocifisso
1 min
Effetto Napoli sul Toro© LAPRESSE
Torino

Torino

Il Torino ha raccolto ieri quanto cominciato a seminare in parte con la Lazio, ma soprattutto sabato sera contro il Napoli. Un pieno di entusiasmo perché, nonostante il giorno feriale, ieri sono stati quasi settecento i tifosi a rispondere presente all’apertura dei cancelli del Filadelfia, oltre tre mesi dopo la prima e unica volta in questa stagione. E, a proposito dei tifosi, sono già stati venduti più di 20.000 biglietti per la partita di domenica contro il Genoa

