Effetto Napoli sul Toro

Il Torino ha raccolto ieri quanto cominciato a seminare in parte con la Lazio, ma soprattutto sabato sera contro il Napoli. Un pieno di entusiasmo perché, nonostante il giorno feriale, ieri sono stati quasi settecento i tifosi a rispondere presente all’apertura dei cancelli del Filadelfia, oltre tre mesi dopo la prima e unica volta in questa stagione. E, a proposito dei tifosi, sono già stati venduti più di 20.000 biglietti per la partita di domenica contro il Genoa