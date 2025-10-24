Tuttosport.com

Toro, Ngonge sorpresa anti-Genoa

Rispetto alla gara col Napoli domenica cambierà tutto. I granata dovranno dimostrare di saper condurre il gioco e mettere sotto pressione la difesa rossoblù
Marco Bonetto
1 min
Toro, Ngonge sorpresa anti-Genoa© Manuela Viganti/Agenzia Aldo Liverani sas
Torino

Torino

TORINO - Ngonge non era stato benissimo in settimana, non aveva potuto allenarsi al massimo. Invece, Adams...”. Invece Adams aveva persino rinunciato a un giorno di riposo, dopo gli impegni con la nazionale scozzese, per riprendere in anticipo il lavoro al Filadelfia. Così Baroni, subito dopo la vittoria sul Napoli, aveva motivato il cambio di formazione: per la prima volta Simeone e il Ché titolari in copp

