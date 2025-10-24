Torino: Allarme Israel! Si prepara Paleari

Come se non bastassero l’infortunio occorso a Niels Nkounkou e i problemi alla caviglia di Marcus Pedersen, che hanno fatto scattare l’emergenza sulle fasce (anche ieri il norvegese non si è allenato), c’è un altro campanello d’allarme che è scattato in casa Torino e riguarda il portiere: Franco Israel neppure ieri ha preso parte all’allenamento a causa di un trauma all’emicostato destro