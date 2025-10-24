Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Torino: Allarme Israel! Si prepara Paleari

La botta ricevuta con il Napoli tiene il titolare in dubbio per il Genoa  Il suo vice è già stato protagonista in Coppa Italia contro il Pisa
Andrea Piva
1 min
TorinoPaleariIsrael
Torino: Allarme Israel! Si prepara Paleari© TVMV-Manuela Viganti/Agenzia Aldo Liverani sas
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

Come se non bastassero l’infortunio occorso a Niels Nkounkou e i problemi alla caviglia di Marcus Pedersen, che hanno fatto scattare l’emergenza sulle fasce (anche ieri il norvegese non si è allenato), c’è un altro campanello d’allarme che è scattato in casa Torino e riguarda il portiere: Franco Israel neppure ieri ha preso parte all’allenamento a causa di un trauma all’emicostato destro

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte