Pedersen-Aboukhlal: riecco due frecce per il Torino

Il terzino e l’ala sono tornati a lavorare in gruppo. Il norvegese può anche giocare dall’inizio. Brutte notizie per Israel: pure ieri non si è allenato
Ivana Crocifisso
1 min
PedersenAboukhlalTorino
Pedersen-Aboukhlal: riecco due frecce per il Torino© Manuela Viganti/Agenzia Aldo Liverani sas
TORINO - La buona notizia che arriva dal Filadelfia è il recupero di Pedersen e di Aboukhlal. Ieri tutti e due i giocatori si sono allenati con i compagni per la prima volta nel corso della settimana. Baroni ritrova così una pedina come il norvegese che, nel 3-5-2 sia contro la Lazio che contro il Napoli, ha sempre occupato la corsia di destra: il ballottaggio resta sempre quello con Lazaro ma Pedersen si è messo alle spa

