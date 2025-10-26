Tuttosport.com

Toro, col Genoa pienone di tifosi e entusiasmo. E ora si può allungare

Previsti tra 24 e 25mila allo stadio, con il colpo d'occhio dei genoani gemellati
Ivana Crocifisso
1 min
Toro, col Genoa pienone di tifosi e entusiasmo. E ora si può allungare
Torino

Torino

Torino

TORINO - Se Baroni ha posto l’accento sull’entusiasmo da alimentare, con prestazioni e risultati, dall’altra parte il pubblico ha risposto presente per la sfida di oggi, certamente anche (ma non solo) sulla scia della serata col Napoli. Se fino a ieri erano stati staccati oltre 23 mila biglietti, c’è la possibilità che il numero cresca ancora questa mattina, assestandosi tra le 24 e le 25 mila presenze. A

