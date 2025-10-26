"Ho dovuto ribaltare lo spogliatoio!": Baroni Toro scatenato per il 2-1 Genoa

Torino-Genoa, Baroni e lo spogliatoio ribaltato

Così Baroni al termine del match ai microfoni di Dazn: "Ho dovuto ribaltare lo spogliatoio perché siamo partiti mosci, palleggiando senza ritmo. La squadra nel secondo tempo è rientrata con ritmo diverso, aiutati anche da chi è subentrato. Abbiamo avuto giuste distanze, ritmo, giocate: questa è la partita. Chiaro che ci può stare, oggi erano fondamentali i 3 punti arrivati anche con la difficoltà di andare sotto, questo è un ulteriore premio alla squadra per l'atteggiamento, specie quello avuto nel secondo tempo. Perché non ho messo Ngonge dal 1'? Lui è un ragazzo che, sapete benissimo, lo stimo tantissimo. In settimana si è portato dietro un problemino, ho attaccanti bravi e li voglio gestire nel miglior modo".

"Tutti titolari. E sull'ambiente..."

E ancora: "A fine gara ho parlato con la squadra, sono abituato a vedere tutti titolari: voglio portare avanti tutti, il gruppo deve stare dentro l'energia, dentro il lavoro. Paleari ha fatto due interventi importantissimi, e questo dice tanto su quanto il giocatore riesce ad essere sempre presente: per me anche lui è un titolare, per come si allena e per l'atteggiamento che ha. Il gruppo è cambiato tanto, ci siamo rinnovati: dobbiamo partire dall'energia, dal trovare solidità, dal crescere tutti insieme e dall'avere questo senso di squadra che ci ha permesso di riprendere una partita che altrimenti sarebbe stata difficile da riprendere". Infine sull'ambiente: "Io ho sempre detto fin dall'inizio che la squadra deve giocare con questo pathos: il pubblico è meraviglioso, ha una passione viscerale e quindi tocca a noi trascinarlo, con una squadra che spende tutto. Poi speriamo di fare molti risultati, ma voglio vedere una squadra che si spende, dove tutti lavorano insieme".