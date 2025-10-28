Tuttosport.com

Anjorin, il Toro con cautela: il passo avanti e la speranza di Baroni

Per il centrocampista in programma un lavoro mirato, allenamenti specifici per favorire il tono muscolare: i granata ci credono e aspettano
Ivana Crocifisso
1 min
AnjorinTorinobaroni
Anjorin, il Toro con cautela: il passo avanti e la speranza di Baroni© Marco Canoniero
Torino

Torino

TORINO - La fascite plantare lo ha fermato per un mese. Settimane in cui Tino Anjorin ha lavorato per lasciarsi il problema alle spalle, mentre il resto della squadra andava avanti. Parma, Lazio, Napoli, Genoa: sono le quattro partite alle quali il centrocampista non ha potuto prendere parte, neppure dalla panchina, mentre al Filadelfia continuava il suo lavoro personalizzato per riuscire a rientrare nell’elenco dei convocati. Negli ultimi giorni l&rsqu

