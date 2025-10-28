Torino, Maripan: il rinnovo in premio

In futuro il "portatore d’ascia" guadagnerà di più di oggi: e sarà, in fondo, anche un premio. Guillermo Maripan il 6 maggio compirà 32 anni, ma non arriverà alla scadenza contrattuale, a fine giugno. Davide Vagnati ha già comunicato agli agenti del cileno l’intenzione di esercitare il diritto di rinnovo, un’opzione unilaterale in mano al Torino. Quando venne acquistato, al tramonto dell’agosto 2024, il