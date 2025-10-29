Baroni: “Credo molto nel gruppo Toro, ci sono margini di miglioramento importanti”

BOLOGNA - Queste le parole, ai microfoni di Dazn, di Marco Baroni, allenatore del Torino, dopo il pareggio esterno contro il Bologna nella nona giornata di Serie A: "Abbiamo alzato il livello di attenzione e compattezza. Credo molto in questo gruppo e abbiamo dei margini di crescita molto importanti. C'è da migliorare qualcosa nella gestione palla, ma volevamo fare prima una partita molto attenta e di squadra. Siamo riusciti a creare anche qualche occasione importante, che con un po' più di lucidità poteva essere trasformata".
"Diventare più cinici"
Il prossimo step è diventare cinici: "Si perché abbiamo avuto contropiede importanti. L'occasione con Casadei, ma sulla rifinitura e i cross dobbiamo fare qualcosa di più. Ho sempre detto, anche se non mi piace parlare del tempo, che mettere settimane di allenamento con un gruppo che si spende molto sicuramente ci aiuterà".