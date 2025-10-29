Baroni: “Credo molto nel gruppo Toro, ci sono margini di miglioramento importanti”

BOLOGNA - Queste le parole, ai microfoni di Dazn, di Marco Baroni, allenatore del Torino, dopo il pareggio esterno contro il Bologna nella nona giornata di Serie A: "Abbiamo alzato il livello di attenzione e compattezza. Credo molto in questo gruppo e abbiamo dei margini di crescita molto importanti. C'è da migliorare qualcosa nella gestione palla, ma volevamo fare prima una partita molto attenta e di squadra. Siamo riusciti a creare anche qualche occasione importante, che con un po' più di lucidità poteva essere trasformata".