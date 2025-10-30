Toro tostissimo, esame Bologna superato e colpaccio sfiorato

Si dice che servano tre indizi per fare una prova, nel caso del Torino gli indizi sono ora ben quattro: le gare contro Lazio, Napoli, Genoa e Bologna. Ormai non ci sono più dubbi riguardo al fatto che la formazione granata abbia trovato la strada giusta e il campo sta dimostrando che, indipendentemente dagli interpreti, quella di Baroni è una squadra in grado di giocarsela con qualunque avversario gli capiti di fronte. Che al Dall’Ara non sarebbe stata una partita semplice lo si sapeva, il Bologna è ben collaudato, nelle ultime due stagioni ha ottenuto grandi risultati e ha iniziato nel migliore dei modi anche questo campionato. E poi, nel proprio stadio, nel 2025 ha vinto 14 partite sulle 19 giocate in totale (considerando anche quella di ieri sera), perdendo solamente una volta, contro il Genoa nell’ultima giornata dello scorso campionato. Dopo la discussa partita di Firenze , contraddistinta da una serie di episodi arbitrali che hanno fatto discutere, la formazione rossoblù è inoltre scesa in campo con ancora più voglia di non lasciare altri punti sul campo. Non è un caso che i padroni di casa abbiano avuto nelle proprie mani il pallino del gioco sin dalle prime battute, ma l’atteggiamento del Bologna non ha certo sorpreso il Torino.

Le scelte di Baroni

Anzi, le scelte di formazione di Baroni testimoniano che il tecnico granata aveva preparato la partita proprio con l’idea di aspettare gli avversari nella propria metà campo per poi provare a colpire in contropiede con due punte veloci come Ngonge e Adams, quest’ultimo preferito a Simeone. In totale sono stati quattro i cambi di formazione rispetto alla gara contro il Genoa: oltre a quello in attacco, con l’inserimento del belga, sulla fascia sinistra Lazaro ha preso il posto di Biraghi e al centro Ilic e Gineitis hanno rilevato Asllani e Vlasic. Proprio Ilic nel ruolo di regista è stata una delle note più positive della serata: il serbo ha aiutato molto la squadra in fase difensiva, offrendo una buona copertura alla difesa, ma quando è stato in possesso del pallone ha messo le proprie qualità al servizio della squadra, vedasi la palla servita al centro dell’area a Casadei nella ripresa. Anche il Bologna ha cambiato molto rispetto a domenica: addirittura sette le modifiche nell’undici iniziale, con Castro e Orsolini tenuti inizialmente in panchina per fare spazio a Dallinga e Bernardeschi.

Il piano partita di Baroni

Il piano partita messo a punto da Baroni, comunque, ha portato i suoi frutti: nonostante un lungo prolungato possesso palla il Bologna ha faticato a trovare spazi per andare alla conclusione e la prima grande occasione per sbloccare il risultato l’ha avuta il Torino, al 24’: Vitik ha pasticciato nella propria area con il pallone, Adams l’ha recuperato, ma poi solissimo ha centrato la traversa. La risposta rossoblù non si è però fatta attendere e, un minuto dopo, Lykogiannis ha lasciato partire un mancino dalla distanza su cui Paleari (ancora una volta presente tra i pali della porta granata vista l’indisponibilità di Israel, neanche convocato) si è superato andando a togliere un pallone che era destinato a infilarsi all’incrocio. Il portiere, che con le sue parate nei minuti di recupero era stato uno dei grandi protagonisti della gara contro il Genoa, ha così confermato di attraversare un ottimo periodo di forma. E l’ha ribadito anche a inizio secondo tempo, quando è stato bravo a respingere una conclusione dal limite di Bernardeschi.